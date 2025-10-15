✕
Oct 15, 2025
Team-inkhabar
ये 6 सब्जियां कई गुना बढ़ा सकती हैं मर्दाना ताकत!
मैरिड लाइफ सही रखने और सेक्स पावर बढ़ाने के लिए कई लोग दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं. लेकिन, दवाइयों के साइड अफेक्ट्स होते हैं.
दवाइयों से पहले अपनी डाइट में कुछ खास सब्जियां जरूर शामिल करें. क्योंकि, यह सब्जियां सेक्स पावर से लेकर शरीर की कमजोरी दूर करने में मदद कर सकती हैं.
कच्ची भिंडी खाने से सेक्सुअल स्टेमिना के साथ-साथ डिजायर यानी यौन इच्छी भी बढ़ सकती है.
कच्ची भिंडी
आंवला को सुपरफूड माना जाता है. यह कई समस्याएं दूर करता है. अगर आंवला का पाउडर रोज रात एक चम्मच खाया जाए, तो सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो सकती है.
आंवला
हरी मिर्च में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर में सेक्स हॉर्मोन को बैलेंस करते हैं और स्टेमिना बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.
हरी मिर्च
शरीर को डिटॉक्स करने के साथ ही यह सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस करती है.
लौकी
यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे यौन अंगों में ऑक्सीजन अच्छी तरह फ्लो होता है और स्टेमिना बढ़ने में मदद मिलती है.
प्याज
हर दिन लहसुन खाने से सेक्स पावर के साथ सेक्स डिजायर में भी कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है.
लहसुन
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
Read More
शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके
यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!
धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय
धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप