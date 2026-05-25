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सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान है आंवला
Deepika-pandey
May 25, 2026
May 25, 2026
Deepika-pandey
आंवला इम्यूनिटी बूस्टर होता है.
ये पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है.
ये त्वचा के लिए फायदेमंद होता है.
शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है.
हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर ऑप्शन है.
बॉडी को डिटॉक्स कर लिवर को दुरुस्त रखता है.
आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करता है.
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