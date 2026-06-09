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अमीषा पटेल के दादा कौन थे?

Sohail-rahman
Jun 09, 2026
Jun 09, 2026
Sohail-rahman

अमीषा पटेल का आज जन्मदिन हैं.

अमीषा पटेल आज 51 साल की हो गईं हैं.

उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके दादा रजनी पटेल का इंदिरा गांधी से कनेक्शन था.

उनके दादा रजनी पटेल मशहूर बैरिस्टर थे.

उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी से की थी.

उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे.

अमीषा पटेल के दादा रजनी पटेल कांग्रेस कोषाध्यक्ष और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं.

वो एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बनने वाले थे.

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