✕
Oct 01, 2025
Komal-singh
दूध और केला एक साथ क्यों दें बच्चों को? जानिए 9 जबरदस्त फायदे
दूध और केला दोनों ही सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते है और जब इन्हें एक साथ दिया जाए.
तो ये बच्चों की ग्रोथ और एनर्जी के लिए सुपरफूड बन जाते हैं.
तो चलिए जानते है आखिर क्यों हर माता पिता को यह कॉम्बिनेशन बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.
दूध में होता है कैल्शियम और प्रोटीन, केले में होता है एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स,दोनों मिलकर बच्चों की ग्रोथ को बूस्ट करते हैं.
स्कूल, खेल या पढ़ाई, केला और दूध बच्चों को दिनभर एक्टिव रखते हैं, बिना जल्दी थकाए.
केला फाइबर से भरपूर होता है और दूध पेट को ठंडक देता है. ये कॉम्बिनेशन बच्चों के पेट को हेल्दी और साफ रखता है.
दूध में होता है विटामिन B12 और केला देता है ग्लूकोज,दोनों मिलकर दिमाग को तेज़ और फोकस बढ़ाते हैं.
बीमारियों से लड़ने की ताकत चाहिए तो दूध और केला साथ में दें, शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं.
कैल्शियम से भरपूर दूध और मैग्नीशियम से भरपूर केला, बच्चों की हड्डियों को बनाते हैं मजबूत और मजबूत.
Read More
जेनिफर विंगेट ने अपने ही पति को सबके सामने जड़ दिया था तमाचा, कानों में बज गई थी ‘सीटी’
कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़ को न करें मिस
सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका
इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से पहले बंद कर लें रूम