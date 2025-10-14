✕
Oct 14, 2025
Komal-singh
शहद और ग्रीन टी पीने के फायदे
सुबह की एक कप ग्रीन टी में शहद मिलाना सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं
बल्कि सेहत का सुपरहिट तरीका है. यह आपको दिनभर एनर्जी, हेल्दी पाचन और नैचुरल ग्लो देता है.
तो चलिए जानते है ऐसे ही कुछ दिलचस्प फायदे
शहद और ग्रीन टी पीने के
सुबह खाली पेट ग्रीन टी में शहद मिलाकर पीने से दिनभर एनर्जी बनी रहती है और शरीर तरोताजा महसूस करता है.
शहद और ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और फैट बर्न करने में मदद करते हैं, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है.
यह कॉम्बिनेशन शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है और लिवर व किडनी को स्वस्थ बनाए रखता है.
शहद और ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं.
ग्रीन टी और शहद पीने से पाचन सही रहता है और कब्ज या गैस जैसी समस्याओं से राहत मिलती है.
इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को डिटॉक्स करते हैं, झुर्रियों को कम करते हैं और त्वचा को निखार देते हैं.
