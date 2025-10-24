✕
Oct 24, 2025
Komal-singh
फ्लैक्ससीड फेस पर लगाने के फायदे, जानें कैसे पाएं नेचुरल ग्लो!
अलसी के छोटे-छोटे दाने आपकी स्किन के लिए किसी जादू से कम नहीं हैं.
इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को हेल्दी, ग्लोइंग और जवां बनाए रखते हैं.
आइए जानें, फेस पर अलसी लगाने के कमाल के फायदे.
अलसी का पेस्ट त्वचा में नेचुरल ग्लो लाता है. यह डेड स्किन हटाकर चेहरे को साफ और मुलायम बनाता है.
इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण एक्ने और पिंपल्स को कम करने में मदद करते हैं. यह त्वचा के तेल संतुलन को भी ठीक रखता है.
फ्लैक्ससीड फेस पर लगाने से ड्राई स्किन को गहराई से नमी मिलती है और रूखापन दूर होता है.
अलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो झुर्रियों, फाइन लाइन्स और ढीलापन कम करके त्वचा को टाइट बनाते हैं.
फ्लैक्ससीड फेस मास्क लगाने से त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षा मिलती है और टैनिंग कम होती है.
अलसी के पेस्ट में कसाव लाने वाले गुण होते हैं, जो ओपन पोर्स को छोटा करके चेहरा स्मूद बनाते हैं.
