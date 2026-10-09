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अमन गांधी ने काजी तौकीर पर क्या दिया विवादित बयान?
Shristi-s
Oct 09, 2026
Oct 09, 2026
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अमन गांधी ने काजी तौकीर पर क्या दिया विवादित बयान?
कंटेस्टेंट अमन गांधी ने काज़ी तौकीर से बहस करते हुए देश की जनसंख्या वृद्धि पर एक कमेंट किया, जिससे दर्शक काफी नाराज हो गए.
यह विवाद BB न्यूज़ टास्क के पहले राउंड के बाद हुई बहस से शुरू हुआ. स्काउट और यंग समेत कुछ कंटेस्टेंट काज़ी तौकीर से नाराज थे.
उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने लॉलीपॉप जोक के लिए कनिका मान से माफी क्यों नहीं मांगी. बातचीत के दौरान, स्काउट और काज़ी के बीच गरमागरम बहस हो गई.
स्काउट ने काज़ी पर बातचीत के दौरान उन पर थूकने का भी आरोप लगाया. जैसे-जैसे मामला बढ़ता गया, अमन गांधी भी बहस में शामिल हो गए.
काज़ी के साथ अपनी डिबेट के दौरान, अमन गांधी ने कहा तुम अपने मुंह से धुआं उड़ाकर लोगों को प्रेग्नेंट कर रहे हो. तुम हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो. पॉपुलेशन को अपने जैसा मत बनाओ.
अमन के कमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद, कई दर्शकों ने उनके कमेंट पर सवाल उठाए.
कुछ ने इसे मुस्लिम पॉपुलेशन से जोड़ा, जबकि दूसरों ने कहा कि पूरे विवाद के संदर्भ में कमेंट को देखना जरूरी है.
आरोपों के बीच, अमन गांधी की टीम ने एक बयान जारी कर साफ किया कि एक्टर का इरादा काज़ी तौकीर के धर्म या कम्युनिटी पर कमेंट करने का नहीं था.
टीम ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमन के कमेंट्स को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उसे कम्युनल ट्विस्ट दिया जा रहा है.
टीम के मुताबिक, कमेंट्स काज़ी के शो में बिहेवियर और गेम के दौरान उनकी स्ट्रैटेजी से जुड़े थे, न कि उनके धर्म से.
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