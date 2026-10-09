अमन गांधी ने काजी तौकीर पर क्या दिया विवादित बयान?

काज़ी के साथ अपनी डिबेट के दौरान, अमन गांधी ने कहा तुम अपने मुंह से धुआं उड़ाकर लोगों को प्रेग्नेंट कर रहे हो. तुम हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो. पॉपुलेशन को अपने जैसा मत बनाओ.