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एली गोनी और जैस्मिन भसीन की लव स्टोरी
Kamesh-dwivedi
Jun 16, 2026
Jun 16, 2026
Kamesh-dwivedi
टीवी की दुनिया के चर्चित कपल जैस्मिन भसीन और अली गोनी इन दिनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों लिव-इन में भी रह रहे हैं.
अली गोनी मुस्लिम धर्म से आते हैं, वहीं जैस्मिन सिख धर्म से ताल्लुक रखती हैं. लेकिन दोनों के प्यार के बीच में धर्म कभी रोड़े नहीं आए.
जैस्मिन भसीन और अली गोनी की पहली मुलाकात खतरों के खिलाड़ी पर हुई थी.
जैस्मिन भसीन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि वह और अली गोनी लंबे समय से रिश्ते में हैं और पिछले एक साल से साथ रह रहे हैं.
उनके अनुसार, साथ रहने से उन्हें एक-दूसरे को बेहतर समझने का मौका मिला और इससे उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है.
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि दोनों काफी संतुष्ट हैं, एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं. जैस्मिन ने बताया कि उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत है
जैस्मिन भसीन ने इंटरव्यू में बताया कि अली गोनी के साथ उनके रिश्ते को स्वीकार करने में उनके माता-पिता को थोड़ा समय लगा.
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