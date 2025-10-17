✕
Oct 17, 2025
Komal-singh
बादाम या फिरअखरोट: कौन सा ड्राई फ्रूट देता है ज्यादा प्रोटीन?
ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.
बादाम और अखरोट दोनों ही हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर हैं.
लेकिन अगर सवाल सिर्फ प्रोटीन का हो, तो कौन सा ड्राई फ्रूट आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा?
आइए आसान और समझने लायक तरीके से जानते हैं.
100 ग्राम बादाम में लगभग 21 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि 100 ग्राम अखरोट में लगभग 15 ग्राम प्रोटीन होता है. इसका मतलब है कि प्रोटीन की दृष्टि से बादाम थोड़ा आगे है.
अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जो दिल और दिमाग के लिए फायदेमंद है. जबकि बादाम में मोनोसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जो वजन कंट्रोल में मदद करता है.
प्रोटीन ज्यादा होने के बावजूद बादाम में कैलोरी थोड़ी अधिक होती है. यानी अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो मात्रा का ध्यान रखें.
बादाम विटामिन E और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है. अखरोट में भी मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे स्तर पर मिलते हैं.
दोनों ही ड्राई फ्रूट्स में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है. फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है.
