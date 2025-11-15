व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है नौ ग्रहों का प्रभाव! यहां जानें कैसे

सूर्य ग्रह को आत्मविश्वास,जीवन शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है. इसलिए कुंडली में सूर्य ग्रह की मजबूती अच्छी ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता देती है.