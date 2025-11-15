Inkhabar Hindi News
Nov 15, 2025
व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है नौ ग्रहों का प्रभाव! यहां जानें कैसे

ज्योतिषियों के अनुसारा हमारे जीवन पर सभी नौ ग्रहों का स्वभाव, भावनाएं, बुद्धि, करियर, रिश्ते और स्वास्थ्य पर पड़ता है

सूर्य ग्रह को आत्मविश्वास,जीवन शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है. इसलिए कुंडली में सूर्य ग्रह की मजबूती अच्छी ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता देती है.

 चंद्रमा ग्रह का असर हमारे जीवन पर मन-सम्मान, भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है.

कुंडली में मंगल ग्रह के मजबूत होने से साहस, ऊर्जा, पराक्रम और क्रियाशीलता बड़ती है

बुध बुद्धि, संवाद और व्यापारिक कौशल का प्रतीक होता हैं, कुंडली में इसका मजबूत होना, व्यक्ति को जीवन में सफल बनाता है.

गुरु ग्रह को ज्ञान, धर्म और भाग्य से जोड़ा जाता हैं, इसलिए यह शिक्षा, संतान और सम्मान जैसे मामलों को प्रभावित करता है.

शुक्र ग्रह प्रेम और वैवाहिक जीवन पर असर डालता है. इसकी अशुभता से रिश्तों में तनाव पैदा करती है.

शनि ग्रह को कर्म, न्याय और अनुशासन का कारक माना जाता हैं. यह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देता है.

राहु छाया ग्रह है, यह इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व माना जाता है, इसलिए यह भ्रम या अप्रत्याशित सफलता का कारण बनता है.

