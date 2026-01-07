Inkhabar Hindi News

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के 8 सबसे बोल्ड रेड कार्पेट लुक्स

आलिया भट्ट के 8 सबसे हॉट रेड कार्पेट लुक्स!

आलिया भट्ट हर रेड कार्पेट पर हॉट, बोल्ड, कभी न भूलने वाले स्टाइल से छा जाती हैं.

ग्लैम की रानी

सिल्वर गाउन, थाई-हाई स्लिट—हॉट, स्पार्कलिंग और आइकॉनिक

कान्स ग्लिटर

ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी हॉट, क्लासी एलिगेंस से मिलती है.

सब्यसाची साड़ी

मेटैलिक गोल्ड मिनी ड्रेस—बोल्ड, हॉट, कभी न भूलने वाला.

गोल्डन फिल्मफेयर ग्लो

द टाइगर प्रीमियर के लिए डेम्ना की ला फैमिग्लिया — हॉट और फैशन-फॉरवर्ड.

गुच्ची प्रीमियर ग्लैम

सफ़ेद गाउन - स्लीक, हॉट, आसानी से स्टाइलिश.

चिक मोनोक्रोम

सॉफ्ट, रोमांटिक, फिर भी हॉट और ड्रीमी.

पेस्टल पिंक मैजिक

डेयरिंग कट-आउट—हॉट, निडर, ट्रेंडसेटिंग

बोल्ड कट-आउट

स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइनर गाउन—दुनिया भर में हॉट सोफिस्टिकेशन.

इंटरनेशनल चिक

सीक्विन, कट-आउट, या सॉफ्ट पेस्टल—आलिया भट्ट हमेशा हॉट और ग्लैमरस होती हैं.

रेड कार्पेट क्वीन

