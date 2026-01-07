✕
सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के 8 सबसे बोल्ड रेड कार्पेट लुक्स
Shivani-singh
Jan 07, 2026
Jan 07, 2026
Shivani-singh
आलिया भट्ट के 8 सबसे हॉट रेड कार्पेट लुक्स!
आलिया भट्ट हर रेड कार्पेट पर हॉट, बोल्ड, कभी न भूलने वाले स्टाइल से छा जाती हैं.
ग्लैम की रानी
सिल्वर गाउन, थाई-हाई स्लिट—हॉट, स्पार्कलिंग और आइकॉनिक
कान्स ग्लिटर
ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी हॉट, क्लासी एलिगेंस से मिलती है.
सब्यसाची साड़ी
मेटैलिक गोल्ड मिनी ड्रेस—बोल्ड, हॉट, कभी न भूलने वाला.
गोल्डन फिल्मफेयर ग्लो
द टाइगर प्रीमियर के लिए डेम्ना की ला फैमिग्लिया — हॉट और फैशन-फॉरवर्ड.
गुच्ची प्रीमियर ग्लैम
सफ़ेद गाउन - स्लीक, हॉट, आसानी से स्टाइलिश.
चिक मोनोक्रोम
सॉफ्ट, रोमांटिक, फिर भी हॉट और ड्रीमी.
पेस्टल पिंक मैजिक
डेयरिंग कट-आउट—हॉट, निडर, ट्रेंडसेटिंग
बोल्ड कट-आउट
स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइनर गाउन—दुनिया भर में हॉट सोफिस्टिकेशन.
इंटरनेशनल चिक
सीक्विन, कट-आउट, या सॉफ्ट पेस्टल—आलिया भट्ट हमेशा हॉट और ग्लैमरस होती हैं.
रेड कार्पेट क्वीन
