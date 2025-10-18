✕
Oct 18, 2025
Preeti-rajput
'अल्लाह' के इस मुस्लिम देश में पी जाती है सबसे ज्यादा शराब
इस्लाम धर्म में शराब को हराम माना जाता है. जिसके कारण इसके सेवन और बिक्री की अनुमति भी नहीं दी जाती है.
कुरान में शराब को निषिद्ध बताया गया है, क्योंकि यह शरीर को नुकसानदायक माना गया है.
ज्यादातर इस्लामिक देशों में शराब पर सख्त प्रतिबंध है. लेकिन इसके बावजूद कई मुस्लिम देशों में चोरी-छुपे शराब का सेवन किया जाता है.
सऊदी अरब ने पहली बार सीमित स्तर पर शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है. लेकिन यह छूट केवल विदेशी डिप्लोमैट्स के लिए दी गई है.
सऊदी अरब दुनिया का सबसे कट्टर इस्लामिक देश माना जाता है, यहां काफी सालों से शराब पर पाबंदी थी. जिसमें अब थोड़ी रियायते दी गई हैं.
यूएई, ट्यूनीशिया, सूडान और बहरीन जैसे मुस्लिम देशों में भी शराब खपत की बढ़ोतरी देखी गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, तो दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीने वाला देश लातविया है.
