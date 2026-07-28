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बेटी नितारा के साथ एंजॉय करते दिखे 'डैडी कूल' अक्षय!

Kajal-jain
Jul 28, 2026
Jul 28, 2026
Kajal-jain

एयरपोर्ट पर अक्षय हमेशा की तरह कूल अंदाज में नजर आए और उन्होंने पपराज़ी से थोड़ी बातचीत भी की

ट्विंकल और नितारा बिना रुके सीधे अपनी कार की तरफ बढ़ गईं, हालांकि ट्विंकल ने पैप्स को देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराईं भी

लंबे सफर के बाद भी इस कपल का स्टाइल काफी आरामदायक और ट्रेंडी था, अक्षय ने ब्लू कलर का ट्रैकसूट और साथ में कैप पहन रखी थी

ट्विंकल ग्रीन कलर के को-र्ड सेट में नजर आईं, जिसके नीचे उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट और एक स्टाइलिश स्कार्फ पहना हुआ था

नितारा को भी पिता अक्षय कुमार के साथ मुस्कुराते हुए और प्यारे पल साझा करते हुए देखा गया, अक्षय के साथ मजेदार बातचीत ने उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला दी

लेकिन जैसे ही नितारा ने पैपराजी को स्पॉट किया वो अपनी मां ट्विंकल के पीछे जा छिपीं और पार्किंग एरिया तक शर्माती नजर आईं

नितारा ने ब्लैक टॉप और मैरून ट्राउजर पहनकर सिंपल लुक कैरी किया और पिता अक्षय के साथ एक बेहद खूबसूरत वॉन्ड शेयर करती नजर आईं

नितारा ने ब्लैक टॉप और मैरून ट्राउजर पहनकर सिंपल लुक कैरी किया और पिता अक्षय के साथ एक बेहद खूबसूरत वॉन्ड शेयर करती नजर आईं

बता दें कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने 17 जनवरी 2001 को शादी की जिसके बाद 2002 में बेटा आरव और सितंबर 2012 में बेटी नितारा को वेलकम किया

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