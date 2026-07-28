बेटी नितारा के साथ एंजॉय करते दिखे 'डैडी कूल' अक्षय!

नितारा को भी पिता अक्षय कुमार के साथ मुस्कुराते हुए और प्यारे पल साझा करते हुए देखा गया, अक्षय के साथ मजेदार बातचीत ने उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला दी