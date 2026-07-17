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महादेव के दरबार पहुंचीं अक्षरा सिंह, फोटोज में देखें भोजपुरी क्वीन का ट्रेडिशनल लुक
Deepika-pandey
Jul 17, 2026
Jul 17, 2026
Deepika-pandey
भोजपुरी सिनेमा की सुरपस्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह इन दिनों भक्ति के रंग में डूबी नजर आ रही हैं.
हाल ही में वह उत्तर प्रदेश के बनारस पहुंचीं.
वहां उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए.
मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने गंगा घाट पर भी कुछ समय बिताया.
उन्होंने इस पूरे सफर के दौरान की कुछ फोटोज शेयर की हैं.
फोटोज में वे नीले रंग की बनारसी साड़ी में खूबसूरत लग रही थीं.
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