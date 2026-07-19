✕
आकांशा पुरी ने पूल में लगाई आग
Sohail-rahman
Jul 19, 2026
Jul 19, 2026
Sohail-rahman
आकांशा पुरी ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें साझा की हैं.
जिसमें वो इंडोनेशिया के बाली में गर्मी की छुट्टियां मनाती हुई नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों में पूल में रिलेक्स मोड में नजर आ रही हैं.
जिसमें वो लैवेंडर रंग की बिकिनी पहनी हुई नजर आ रही है.
इसके अलावा उन्होंने बिकिनी संग लाइट सटल मेकअप किया हैं.
तो वहीं, बालों में बन और चश्मा लगाए हुए नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर आग लगा रखी है.
Read More
आकांशा पुरी ने पूल में लगाई आग
बतौर लीड एक्टर अनिल कपूर ने दीं ये सुपरहिट फिल्में
गर्मियों में घूमने के लिए शानदार हैं ये 6 जगहें
रजत टोकस के वो सीरियल, जिन्होंने लोगों को किया हैरान