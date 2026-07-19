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आकांशा पुरी ने पूल में लगाई आग

Sohail-rahman
Jul 19, 2026
Jul 19, 2026
Sohail-rahman

आकांशा पुरी ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें साझा की हैं.

जिसमें वो इंडोनेशिया के बाली में गर्मी की छुट्टियां मनाती हुई नजर आ रही हैं.

इन तस्वीरों में पूल में रिलेक्स मोड में नजर आ रही हैं.

जिसमें वो लैवेंडर रंग की बिकिनी पहनी हुई नजर आ रही है.

इसके अलावा उन्होंने बिकिनी संग लाइट सटल मेकअप किया हैं.

तो वहीं, बालों में बन और चश्मा लगाए हुए नजर आ रही हैं.

इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर आग लगा रखी है.

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