Oct 19, 2025
Prachi-tandon
दिवाली पर पेट हो गया है खराब? यह छोटी चीज देगी आराम
दिवाली पर तला-भुना और मिठाईयां खाकर पेट खराब हो गया है और गैस ने परेशान कर दिया है तो अजवाइन आपकी मदद कर सकती है.
अजवाइन में थायमोल नाम का कपाउंड होता है जो पेट के लिए फायदेमंद माना जाता है.इससे एसिडिटी, गैस, अपच और दर्द से राहत दिला मिल सकती है.
पेट की गैस और दर्द दूर करने में अजवाइन का पानी पीया जा सकता है.
अजवाइन का पानी
एक चम्मच अजवाइन लें और उसे पानी में उबाल लें. अब पानी को छान लें और हल्का गर्म होने पर पीएं.
कैसे बनाएं?
अजवाइन को पहले भून लें और फिर पीसकर पाउडर बना लें. पाउडर एक बार में मुंह में रखकर पानी पी लें. यह भी पेट दर्द और गैस की समस्या में राहत दे सकता है.
अजवाइन पाउडर
पेट दर्द और गैस की समस्या से निपटने के लिए पहले अजवाइन को रात भर भिगोकर छोड़ दें. सुबह उठकर अजवाइन को एक गिलास पानी में मिलाएं और हल्का गर्म करके पी लें.
भीगी अजवाइन
पेट दर्द और गैस की समस्या में सौंफ का पानी भी फायदेमंद हो सकता है.
सौंफ का पानी
गैस की समस्या से निपटने के लिए एक टुकड़ा अदरक का मुंह में रखकर चबा लें. यह तकलीफ कम कर सकता है.
अदरक
