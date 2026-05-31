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मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं वायरल
Sanskritij-jaipuria
May 31, 2026
May 31, 2026
Sanskritij-jaipuria
मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं वायरल
इस तस्वीर में ऐश्वर्या शर्मा को मोरपंख हाथ में लिए कुछ लिखते हुए देखा जा सकता है, जो उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा है.
साड़ी में उनका ये अंदाज बेहद मनमोहक है और उनकी सादगी लोगों का दिल जीत रही है.
उनके चेहरे की मासूमियत और शांत अभिव्यक्ति फैंस को खूब पसंद आ रही है, जिससे उनकी खूब तारीफ हो रही है.
ऐश्वर्या शर्मा इस पारंपरिक लुक में बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत नजर आ रही हैं, जो उनके व्यक्तित्व को और निखारता है.
मोरपंख के साथ उनका ये अनोखा पोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.
उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया है, लेकिन उन्हें खास पहचान शो 'गुम है किसी के प्यार में' से मिली.
ऐश्वर्या सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और उनका ये नया लुक इंटरनेट पर खूब चर्चा में है.
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