ऐश्वर्या राय का कान्स समारोह में दिखा बॉस लेडी लुक

इस साल अपनी पहली उपस्थिति में, उन्होंने भारतीय डिजाइनर अमित अग्रवाल द्वारा डिजाइन किए गए चमकदार नीले रंग के गाउन में सबको मंत्रमुग्ध कर दिया.