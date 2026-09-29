Aishwarya Rai का पेरिस में 'मलेफिसेंट' अवतार!

ऐश्वर्या राय बच्चन ने पेरिस फैशन वीक 2026 के दौरान लॉरियल पेरिस के ग्रैंड रनवे इवेंट में बेहद ड्रामेटिक और शाही अंदाज में एंट्री ली
उन्होंने सीरियन लग्जरी ब्रांड 'यारा शूमेकर' के फॉल/विंटर कलेक्शन का कस्टम ब्लैक वेलवेट गाउन पहना था
उनके इस गाउन में डीप प्लंजिंग नेकलाइन, स्ट्रक्चर्ड बॉडीस और खूबसूरत 3D फ्रिंज एम्ब्रायडरी की गई थी
उनके इस ऑल-ब्लैक लुक को और अधिक रॉयल बनाने के लिए मोतियों और क्रिस्टल्स से सजा हुआ फ्लोर-लेंथ केप पहनाया गया था
उन्होंने अपने इस लुक के साथ एक डायमंड-studded क्राउन पहना था, जो उनके लुक को किसी महारानी जैसा बना रहा था
ऐश्वर्या का यह लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और फैंस ने इसकी तुलना डिज्नी के मशहूर किरदार 'मलेफिसेंट' से की
उनके इस लुक का सबसे बड़ा आकर्षण उनका नया हेयर ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसमें उन्होंने डीप बरगंडी-रेड (Burgundy-red) रंग के बाल रखे थे
अपने बालों को साइड पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल करके उन्होंने ब्लैक आउटफिट के साथ एक शानदार कॉन्ट्रास्ट पैदा किया
बोल्ड रेड लिप्स, विंग्ड ईलाइनर और फ्लश्ड चीक्स वाले मेकअप ने उनके इस डार्क और लग्जरी एस्थेटिक में चार चांद लगा दिए
एफिल टॉवर के खूबसूरत बैकग्राउंड में उनके इस कॉन्फिडेंट रैंप वॉक ने एक बार फिर ग्लोबल फैशन जगत में उनकी गहरी छाप छोड़ी