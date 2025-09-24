✕
Sep 24, 2025
Heena-khan
इस एक्टर की बेटी के आगे फेल है Aishwarya, आंखों से ही कर डाला जादू
बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के डेब्यू डायरेक्टोरियल शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से एक्टर रजत बेदी की सालों बाद वापसी हुई
वीरा बेदी का जादू
इस शो के प्रीमियर में रजत अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे
Family के साथ आये रजत
इस शो में उनकी बेटी भी नजर आईं, जिन्हे देखकर हर कोई हैरान है
रजत की बेटी
सबकी नजर रजत की बेटी वीरा पर टिकी रहीं, जिनका ग्लैमरस लुक वहां का हाइलाइट रहा
सबकी नजर वीरा पर टिकी
फिल्मों में वो आएंगी या नहीं इसपर भी कोई खबर नहीं है
क्या फिल्मों में दिखेंगी वीरा
वीरा का इंस्टाग्राम अकाउंट तो है जहां हजार से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो अकाउंट प्राइवेट है
इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट
रजत बेदी जब कहीं हॉलीडे पर गए हैं तो फैमिली के साथ तस्वीरें शेयर की हैं.
family के साथ शेयर की तस्वीरें
