\u0906\u091c \u0915\u0932 \u0915\u093f\u091a\u0928 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0938\u093e\u0930\u0947 \u0907\u0932\u0947\u0915\u094d\u091f\u094d\u0930\u093f\u0915 \u091a\u0940\u091c\u0947 \u0906 \u0917\u0908 \u0939\u0948 \u0909\u0928 \u0938\u092c \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947 \u090f\u0915 \u0939\u0948 \u090f\u092f\u0930 \u092b\u094d\u0930\u092f\u093e\u0930 \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0906\u092a \u092c\u093f\u0928\u093e \u0924\u0947\u0932 \u0915\u0947 \u091f\u0948\u0938\u094d\u091f\u0940 \u0914\u0930 \u0939\u0947\u0932\u094d\u0925\u0940 \u092b\u0942\u0921 \u092c\u0928\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948 \u0924\u094b \u091a\u0932\u093f\u090f \u091c\u093e\u0928\u0924\u0947 \u0939\u0948 \u0910\u0938\u0947 \u0915\u094c\u0928 - \u0915\u094c\u0928 \u0938\u0940 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u091a\u0940\u091c\u0947 \u0939\u0948 \u091c\u093f\u0938\u0947\u0902 \u0906\u092a \u090f\u092f\u0930