कौन सी खाने की चीजे है जिसें आप एयर फ्रयार में बना सकते है

क्रिस्पी एवोकाडो स्लाइस को स्पाइसी मैदा लगाकर एयर फ्राईर करें,स्वाद में बिल्कुल अलग

बिना ज्यादा तेल के मसालेदार चिकन के छोटे-छोटे टुकड़े एयर फ्रायर में बनाएं।

अगर आपको शकरकंद पसंद है तो आप उसके पतले स्लाइस में काटकर हल्का सा मसाला लगांए और फ्राई कर ले 

पकी हुई दाल को मसालों के साथ मिक्स करके छोटे कबाब बनाएं और एयर फ्राई करें और खाले।

पनीर के टुकड़ो को दही और मसालों में मैरीनेट करके एयर फ्रायर में पकांए 

प्याज के गोल-गोल टुकडे़ ब्रेड क्रम्ब्स में लपेटकर क्रिस्पी बनांए

वेजिटेबल समोसा बनाने के लिए उसमे पहले स्टफिंग भर कर  एयर फ्रायर में पकांए

टोस्टेड ब्रेड बनाने के लिए उसमे ब्रेड स्लाइस करके उसमें मसाला लगाकर क्रिस्पी टोस्ट की तरह बनाएं