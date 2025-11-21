✕
Nov 21, 2025
Anshika-thakur
किसानों के लिए जरूरी अपडेट! गेहूं और सब्जियों की बुवाई को लेकर एडवाइजरी जारी
किसानों के लिए एडवाइजरी: मौसम के अनुसार खाली खेत तैयार करें और अच्छे बीज व खाद का इंतज़ाम करें
एडवाइजरी में कहा गया है कि दीमक प्रभावित खेतों में 5 लीटर/हेक्टेयर क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी पलेवा के साथ लगाएं
तापमान के अनुसार मटर बोने में देरी न करें वरना उत्पादन कम होगा और कीट बढ़ सकते हैं
किसानों को सलाह है कि अब लहसुन बोएं, मिट्टी नमीयुक्त हो और खेत में देसी खाद व फास्फोरस डालें
इस मौसम में गाजर, ब्रोकली, फूलगोभी, गांठ गोभी और बंदगोभी की नर्सरी तैयार करना ठीक है. मिट्टी में नमी रखें और बुवाई से पहले बीजों का उपचार करें
किसान इस मौसम में सरसों, पालक, शलगम, बथुआ और मेथी जैसी साग की बुवाई कर सकते हैं. मिट्टी में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें
यदि मिर्च या टमाटर के पौधों में वायरस है तो उन्हें उखाड़कर मिट्टी में दबा दें.
बड़ी मात्रा में संक्रमण होने पर इमिडाक्लोप्रिड़ 0.3 मि.ली. पानी में घोलकर छिड़कें
गेंदे के पौधों की रोपाई अब करें। किसान ग्लेडिओलस की बुवाई भी इसी समय कर सकते हैं. उर्वरक के तौर पर देसी खाद पोटाश और फॉस्फोरस डालें
किसानों को कहा गया है कि पराली जलाना बंद करें. इसे जमीन में मिलाने से मिट्टी अच्छी रहती है और फसल भी बेहतर होती है
