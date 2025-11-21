किसानों के लिए जरूरी अपडेट! गेहूं और सब्जियों की बुवाई को लेकर एडवाइजरी जारी

यदि मिर्च या टमाटर के पौधों में वायरस है तो उन्हें उखाड़कर मिट्टी में दबा दें. बड़ी मात्रा में संक्रमण होने पर इमिडाक्लोप्रिड़ 0.3 मि.ली. पानी में घोलकर छिड़कें