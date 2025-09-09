iPhone 17 आया! पुराने iPhone अब सस्ते-सस्ते!

iPhone 17 लॉन्च होते ही पुराने मॉडल्स की कीमत में ₹10,000 तक की गिरावट हो सकती है।

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 15 और iPhone 15 Plus की कीमतें कम होंगी।

Amazon Great Indian Festival और Flipkart Big Billion Days Sale से ज्यादा छूट मिलेगी।

iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max की कीमतें भी घट सकती हैं।

बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑफर भी उपलब्ध होंगे।

नए iPhone खरीदने से पहले पुराने मॉडल्स पर भारी बचत का फायदा उठाएं।