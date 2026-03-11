✕
कब बदलें अपना कुकर, कैसे पता चलती है खराबी?
Mar 11, 2026
जो प्रेशर कुकर आप रोजाना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही धीरे-धीरे आपके शरीर में हानिकारक असर डाल सकता है.
पुराना प्रेशर कुकर आपके खाने में एल्युमिनियम छोड़ सकता है.
ये एल्युमिनियम आपके खून, हड्डियों में जमा हो सकता है और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है.
यदि आपका कुकर 10 साल या उससे अधिक पुराना है, तो इसे तुरंत बदल देना चाहिए.
अगर आपके कुकर के अंदर खरोंच या काले धब्बे दिखाई दें, तो उसे बदल दें.
अगर कुकर की ढक्कन या सीटी ढीली हो गई हो उसे हटा दें.
अगर खाने में धातु जैसी गंध आने लगे और ताजगी कम हो तो कुकर बदल दें.
