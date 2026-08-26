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कौन हैं वो मुस्लिम सिंगर, जिन्होंने सावन में किया रुद्राभिषेक?
Shristi-s
Aug 26, 2026
Aug 26, 2026
Shristi-s
कौन हैं वो मुस्लिम सिंगर, जिन्होंने सावन में किया रुद्राभिषेक?
सावन में पंजाबी सिंगर अफसाना खान का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला.
पति साजन शर्मा के साथ उन्होंने शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया और पूरे भक्ति भाव से पूजा की.
अफसाना ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि मेरी ताकत मेरे महादेव है.
अफसाना खान एक पंजाबी सिंगर हैं, उन्हें तितलियां गाने से देशभर में खास पहचान मिली. इसके बाद वह सलमान खान के शो बिग बॉस में भी नजर आईं.
अफसाना की पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल होने लगीं.
फैंस ने उनकी भक्ति की तारीफ की और कपल पर खूब प्यार लुटाया. कई सेलेब्स ने भी पोस्ट पर कमेंट कर अफसाना की आस्था की सराहना की.
जहां कई लोगों ने अफसाना की तस्वीरों को पसंद किया, वहीं कुछ यूजर्स ने उनकी आस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए.
कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने पूजा का मजाक उड़ाया और कपल को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखनी शुरू कर दीं.
कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने पूजा का मजाक उड़ाया और कपल को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखनी शुरू कर दीं.
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