कौन हैं अदिती बुधाथोकी? कान्स में दिला दी मधुबाला की याद

कमेंट सेक्शन में फैंस ने उनकी खूब तारीफ़ की. एक यूज़र ने लिखा अगर कभी मधुबाला पर बायोपिक बनी, तो बिना किसी शक के लीड रोल में आपको ही कास्ट किया जाएगा; आप बिल्कुल उन्हीं जैसी दिखती हैं.