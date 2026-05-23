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कौन हैं अदिती बुधाथोकी? कान्स में दिला दी मधुबाला की याद
Shristi-s
May 23, 2026
May 23, 2026
Shristi-s
कौन हैं अदिती बुधाथोकी? कान्स में दिला दी मधुबाला की याद
दुनिया भर के जाने-माने सेलेब्रिटी कान्स फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए हैं. इनमें नेपाली मॉडल अदिति बुधाथोकी भी बेहद शानदार अंदाज़ में नजर आईं.
Cannes में अदिति का लुक चर्चा का मुख्य विषय बन गया है, इसकी मुख्य वजह यह है कि उन्होंने अपने आउटफिट को बेहद सादगी और नज़ाकत के साथ कैरी किया.
अदिति ने एक गुलाबी गाउन पहना था जो मरमेड" जैसा लुक दे रहा था, इसके साथ उन्होंने मैचिंग स्टोल भी लिया था. यह खूबसूरत आउटफिट नेपाली डिज़ाइनर सिवांगी प्रधान ने डिज़ाइन किया था.
अदिति ने Cannes से अपनी तस्वीरें अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कीं, जहाँ उनके फॉलोअर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
कमेंट सेक्शन में फैंस ने उनकी खूब तारीफ़ की. एक यूज़र ने लिखा अगर कभी मधुबाला पर बायोपिक बनी, तो बिना किसी शक के लीड रोल में आपको ही कास्ट किया जाएगा; आप बिल्कुल उन्हीं जैसी दिखती हैं.
हालांकि अदिति नेपाल की रहने वाली हैं, लेकिन फिलहाल वह मुंबई में रहती हैं. उन्होंने 2018 में नेपाली फिल्म Kri से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी.
वह कई हिंदी और पंजाबी म्यूज़िक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं. फिलहाल, सोशल मीडिया पर उनके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
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