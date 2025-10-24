✕
डाइटिंग की झंझट छोड़ें! अब कॉफी में इस खट्टे फल का रस मिलाकर पीएं और घटाएं वजन
आजकल के समय में ज्यादातर लोग वजन घटाने के लिए डाइटिंग करते हैं और जिम जाते हैं.
ऐसे में अगर आप भी बढ़ते वजन से परेशान हैं लेकिन न ही जिम जाना चाहते हैं और न ही डाइटिंग करते हैं.
तो आइए आज हम आपको एक ऐसे खट्टे फल के बारे में बताते हैं, जिसे कॉफी में मिलाकर पीने से वजन घटाने में मदद मिलेगी.
दरअसल हम बात कर रहे हैं नींबू के रस की, जिसे कॉफी में मिलाकर पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है.
बता दें कि नींबू और ब्लैक कॉफी का कॉम्बिनेशन सोशल मीडिया पर वजन घटाने के लिए काफी तेजी से वायरल हो चुका है.
ऐसे में नींबू में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है.
साथ ही कॉफी में कैफीन मौजूद होता है, जो एनर्जी बढ़ाता है और फैट बर्निंग को काफी तेज करता है.
बता दें कि इसे सुबह खाली पेट पीने की सलाह दी जाती है, वो भी हफ्ते में केवल 2 से 3 बार.
ऐसे में कॉफी में नींबू रस मिलाकर पीने के साथ बैलेंस्ड डाइट और हल्की एक्सरसाइज भी जरूरी है.
