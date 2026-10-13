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एक्ट्रेसेस जिन्होंने पर्दे पर निभाए मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों के किरदार
Kamesh-dwivedi
Oct 13, 2026
Oct 13, 2026
Kamesh-dwivedi
मनोरंजन की दुनिया की ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने मां दुर्गा के अलग-अलग किरदारों को पर्दे पर निभाया है. आइए जानते हैं उन अभिनेत्रियों के बारे में.
दलजीत कौर
देबिना बनर्जी
पूजा बनर्जी
मौनी रॉय
हेमा मालिनी
सोनारिका भदौरिया
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एक्ट्रेसेस जिन्होंने पर्दे पर निभाए मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों के किरदार
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