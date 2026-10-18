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कंगना रनौत का नवरात्रि लुक वायरल
Shristi-s
Oct 18, 2026
Oct 18, 2026
Shristi-s
कंगना रनौत का नवरात्रि लुक वायरल
नवरात्रि में के खास मौके पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपना देसी ट्रेडिशनल लुक शेयर किया है.
ऐसे में चलिए जानें उनके लहंगे से लेकर ज्वेलरी और मेकअप तक, हर चीज की खासियत के बारे में.
कंगना ने डिजाइनर लेबल तोरानी का खूबसूरत सिल्क लहंगा पहना, जिसकी कीमत 2,10,500 रुपये है.
मरून और मल्टीकलर डिजाइन वाला यह लहंगा पारंपरिक कला से प्रेरित है. आप भी बारीक प्रिंट और कढ़ाई वाला लहंगा चुनकर रॉयल फेस्टिव लुक पा सकती हैं.
कंगना की कढ़ाईदार चोली, पीछे की क्रॉस-क्रॉस डोरियां और आकर्षक लटकनें उनके लुक को खास बना रही हैं.
मैचिंग प्रिंटेड दुपट्टे ने आउटफिट की खूबसूरती और बढ़ा दी. आप भी ऐसी डिटेलिंग वाला लहंगा ट्राई कर सकती हैं.
कंगना ने हैवी ऑक्सिडाइज़्ड नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स, मांग टीका और ब्रेसलेट पहने थे.
कंगना ने अपने बालों को अच्छे से बन में बांधा था. हैवी नेकलेस और मांग टीका के साथ यह स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था.
कंगना के माथे पर छोटी सी बिंदी ने उनके लुक को एक खूबसूरत ट्रेडिशनल टच दिया. आप अपने फेस्टिव लुक को सॉफ्ट ग्लैम मेकअप, काजल और मैरून लिपस्टिक से भी पूरा कर सकती हैं.
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