कंगना रनौत का नवरात्रि लुक वायरल

कंगना के माथे पर छोटी सी बिंदी ने उनके लुक को एक खूबसूरत ट्रेडिशनल टच दिया. आप अपने फेस्टिव लुक को सॉफ्ट ग्लैम मेकअप, काजल और मैरून लिपस्टिक से भी पूरा कर सकती हैं.