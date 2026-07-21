ट्रेंड नहीं, टाइमलेस खूबसूरती है एक्ट्रेस आंचल सिंह का ब्राइडल लुक

आंचल ने अपने ब्राइडल लुक के साथ पारंपरिक टेंपल ज्वेलरी पहनी, जिसने उनके पूरे लुक में रॉयल और क्लासिक टच जोड़ दिया. गोल्ड ज्वेलरी ने उनके अंदाज को और भी खास बना दिया.