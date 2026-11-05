बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

एन. टी. रामा राव- तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता एन. टी. रामा राव ने भगवान राम के किरदार को खास पहचान दिलाई. फिल्म 'लव कुश' (1963) में उनका अभिनय दर्शकों को खूब पसंद आया.