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बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार
Shristi-s
Nov 05, 2026
Nov 05, 2026
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बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार
नितेश तिवारी की फिल्म रामायण गुरुवार को देशभर में रिलीज हो गई है. फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम का किरदार निभाया है.
नितेश तिवारी की फिल्म रामायण गुरुवार को देशभर में रिलीज हो गई है. फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम का किरदार निभाया है.
ऐसे में चलिए जानें कि किन कलाकारों की भगवान राम की भूमिका को आज भी लोग सराहते है.
पृथ्वीराज कपूर- भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में पृथ्वीराज कपूर ने फिल्म 'सीता' (1934) में भगवान राम का किरदार निभाया था. उस समय फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थीं.
प्रेम अदीब- साल 1943 में आई फिल्म 'राम राज्य' में प्रेम अदीब ने भगवान राम की भूमिका निभाई. उनकी शांत छवि और सरल व्यक्तित्व ने दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा.
एन. टी. रामा राव- तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता एन. टी. रामा राव ने भगवान राम के किरदार को खास पहचान दिलाई. फिल्म 'लव कुश' (1963) में उनका अभिनय दर्शकों को खूब पसंद आया.
अरुण गोविल- साल 1987 में रामानंद सागर की 'रामायण' ने भारतीय टेलीविजन का इतिहास बदल दिया. इसमें अरुण गोविल ने भगवान राम की भूमिका निभाई.
जीतेंद्र- अभिनेता जीतेंद्र ने 1997 की फिल्म 'लव कुश' में भगवान राम की भूमिका निभाई. फिल्म में रामायण के उत्तरकांड की कहानी को दिखाया गया था.
गुरमीत चौधरी- साल 2008 में प्रसारित टीवी शो 'रामायण' में गुरमीत चौधरी ने भगवान राम की भूमिका निभाई. उनके साथ देबिना बनर्जी सीता के किरदार में नजर आईं.
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