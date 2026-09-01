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एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाई भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका
Kamesh-dwivedi
Sep 01, 2026
Sep 01, 2026
Kamesh-dwivedi
मनोरंजन की दुनिया में ऐसे कई एक्टर्स रहे हैं, जिन्होंने पर्दे पर श्रीकृष्ण का रोल करके किरदार को जीवंत कर दिया है. इस लिस्ट में कई दिग्गज एक्टर्स शामिल हैं.
सर्वदमन बनर्जी
नीतिश भारद्वाज
स्वप्निल जोशी
सौरभ राज जैन
सुमेध मुदगल्कर
सौरभ पांडे
धृति भाटिया
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