एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाई भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका

Kamesh-dwivedi

मनोरंजन की दुनिया में ऐसे कई एक्टर्स रहे हैं, जिन्होंने पर्दे पर श्रीकृष्ण का रोल करके किरदार को जीवंत कर दिया है. इस लिस्ट में कई दिग्गज एक्टर्स शामिल हैं.