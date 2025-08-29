अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान, लगाए ये आसन घरेलू नुस्खा

\u0906\u091a\u093e\u0930\u094d\u092f \u092c\u093e\u0932\u0915\u0943\u0937\u094d\u0923 \u0928\u0947 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u090f\u0932\u094b\u0935\u0947\u0930\u093e \u0914\u0930 \u0936\u0939\u0926 \u0938\u0947 \u092c\u0928\u0947 \u0918\u0930\u0947\u0932\u0942 \u0928\u0941\u0938\u094d\u0916\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0947 \u091c\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0928\u093f\u0936\u093e\u0928 \u0939\u0932\u094d\u0915\u0947 \u0915\u093f\u090f \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938\u0947 \u0926\u093f\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u094b \u092c\u093e\u0930 \u0932\u0917\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0924\u094d\u0935\u091a\u093e \u0915\u094b \u0906\u0930\u093e\u092e \u092e\u093f\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0927\u0940\u0930\u0947-\u0927\u0940\u0930\u0947 \u0926\u093e\u0917 \u0915\u092e \u0926\u093f\u0916\u093e\u0908 \u0926\u0947\u0928\u0947 \u0932\u0917\u0924\u0947