अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान, लगाए ये आसन घरेलू नुस्खा

एलोवेरा की पत्ती खोलें, उसका जेल निकालें या प्योर शुद्ध जेल इस्तेमाल करें।

एलोवेरा जेल और शहद बराबर मात्रा में मिलाएँ और उसका स्मूथ पेस्ट बनाएं।

इस पेस्ट को जल गए निशान पर हल्की मसाज करके लगाएँ।

इसे 15-20 मिनट लगा रहने दें ताकि गुण त्वचा में पहुंचें।

गुनगुने पानी से धोकर साफ करें, त्वचा को आराम महसूस होता है।

इसे रोज सुबह-शाम दो बार, 3-4 हफ्ते तक लगाए।