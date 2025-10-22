✕
Oct 22, 2025
Anuradha-kashyap
गीता के अनुसार ये आदतें बना सकती हैं आपको असफल!
जो व्यक्ति अपने डर से उबर नहीं पाता, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, गीता कहती है — भय सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है.
अगर आप अपने मन को काबू में नहीं रख पाते, तो आप सही-गलत में फर्क नहीं कर पाएंगे, मन की अस्थिरता इंसान को गलत दिशा में ले जाती है.
गीता में बताया गया है कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होतीं , जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के वश में रहता है, उसका ध्यान कर्म से भटक जाता है और सफलता दूर चली जाती है
जो व्यक्ति अपने कर्मों पर भरोसा नहीं करता, वह सही निर्णय नहीं ले पाता, गीता के अनुसार कर्म में विश्वास ही सफलता की कुंजी है.
जब इंसान वस्तुओं और धन के प्रति अधिक मोह रखता है, तो वह सत्य और कर्तव्य से भटक जाता है, गीता में मोह को बंधन बताया गया है.
जो लोग हर काम को कल पर टालते हैं, वे जीवन में पीछे रह जाते हैं, गीता कहती है — कर्म ही धर्म है, इसलिए तुरंत कार्य करो.
ईर्ष्या मन की अशांति का कारण बनती है, जब तक व्यक्ति दूसरों से तुलना करता रहेगा, वह अपनी राह पर आगे नहीं बढ़ पाएगा.
गीता कहती है — आत्म-ज्ञान ही सच्ची सफलता का आधार है, जो खुद को नहीं जानता, वह अपने जीवन का लक्ष्य कभी नहीं समझ पाता.
