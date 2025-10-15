✕
Oct 15, 2025
Karishma-upadhyay
इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक किन हालातों में खुद पर रखना चाहिए कंट्रोल!
चाणक्य नीति में आत्मसंयम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, खासकर जब बात इज्जत और प्रतिष्ठा की हो.
ऐसे में आइए जानते हैं कि चाणक्य के मुताबिक किन हालातों में खुद पर कंट्रोल रखना जरूरी होता है.
गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बन जाते हैं.
क्रोध के समय-
बहस करते वक्त हमेशा तर्क में गरिमा बनाए रखना सम्मान की रक्षा करता है.
बहस के दौरान-
लालच से बचकर संयमित भोजन करना स्वास्थ्य और मर्यादा दोनों के लिए अच्छा है.
भोजन के समय-
फिजूलखर्ची से प्रतिष्ठा और संसाधन दोनों पर असर पड़ता है.
धन खर्च करते समय-
भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए.
प्रेम या आकर्षण के क्षणों में-
व्यवहार और भाषा पर नियंत्रण रखना प्रतिष्ठा बनाए रखता है.
सामाजिक आयोजनों में-
शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए.
सार्वजनिक मंच पर बोलते समय-
