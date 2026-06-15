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AC की ठंडक बन रही है बदन दर्द की वजह, जानें कैसे पाएं छुटकारा?
Preeti-rajput
Jun 15, 2026
Jun 15, 2026
Preeti-rajput
AC को कम तापमान पर नहीं चलाना चाहिए. एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए, जो शरीर के लिए अच्छा होता है.
ठंडी हवा जल्द पाने के लिए लोग एसी वेंट के नीचे बैठ जाते हैं. जो गर्दन, पीठ और शरीर में दर्द का कारण बनता है.
AC की ठंडी हवा में एक जगह बैठने के कारण समस्या का सामना करना पड़ता है. इसलिए बीच-बीच में वॉक करते रहें.
ऑफिस में डेस्क पर काम करते हुए हर 30 से 45 मिनट में खड़े होकर थोड़ा स्ट्रेचिंग करें और ठहल लें.
गलत पोस्चर के कारण भी मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द हो सकता है. इसलिए ऐसी सीट का इस्तेमाल करें, जो आरामदायक हो.
जिन लोगों को ज्यादा ठंड लगती है, वे बहुत ठंडी जगहों पर एक मोटे कपड़े की बजाय कई हल्के कपड़े पहनें.
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