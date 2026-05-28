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AC की हवा में सोने के ये 6 नुकसान जानते हैं आप?

Lalit-kumar
May 28, 2026
May 28, 2026
Lalit-kumar

मई-जून की गर्मियों पूरे सितम हैं. कई जगह पारा 45 डिग्री तक पहुंच रहा है.

बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग एसी और कूलर के सामने बैठे रहते हैं.

एसी की हवा में सोने का मजा तो हैं. लेकिन सेहत को कई नुकसान भी होते हैं.

एसी की हवा में सोने से मांसपेशियों में अकड़न और जोड़ों में दर्द हो सकता है.

एसी में सोने की वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है.

एसी की ठंडी हवा में सोने से सिर्फ सेहत ही नहीं, त्वचा पर भी बुरा असर पड़ता है.

एसी में सोने से नींद के पैटर्न में बाधा आती है और नींद क्वालिटी खराब हो सकती है.

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