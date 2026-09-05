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अभिषेक शर्मा के 6 सबसे बड़े रिकॉर्ड, T20I में रोहित-कोहली से भी आगे!
Ankush-upadhayay
Sep 05, 2026
Sep 05, 2026
Ankush-upadhayay
अभिषेक शर्मा के नाम T20I में सबसे कम गेंदों (785 गेंद) में 100 छक्के पूरे करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है.
अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्ले के खिलाफ किसी भारतीय ओपनर द्वारा T20I में बेस्ट गेंदबाजी फिगर का रिकॉर्ड बनाया है.
अभिषेक शर्मा टी20 में सबसे ज्यादा शतक (9 सेंचुरी) लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं.
T2OI में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक (14 गेंदों में) का रिकॉर्ड अभिषेक के नाम दर्ज है.
अभिषेक के नाम T20I में भारत के लिए सबसे बड़ा स्कोर (135 रन) बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.
T20I में अभिषेक के नाम किसी भी बल्लेबाज द्वारा हासिल की गई सबसे ज्यादा रेटिंग (931 अंक) दर्ज है.
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