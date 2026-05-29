कंगाली से स्टारडम तक: Aamna Sharif का छलका दर्द

एकता कपूर के शो 'कहीं तो होगा','होंगे जुदा ना हम' जैसे टीवी शो का हिस्सा रह चुकी आमना शरीफ ने साल 2020 में टीवी शो 'कसौटी जिंदगी की 2' में अहम भूमिका निभाई थी