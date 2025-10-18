✕
Oct 18, 2025
Anshika-thakur
आकृति ने पवन सिंह को किया प्रपोज, धनश्री ने कहा वो मेरे हैं
फिनाले में पवन सिंह ने मचाया धमाल, आकृति और धनश्री संग किया जबरदस्त परफॉर्मेंस
पावर स्टार के साथ आकृति और धनश्री ने परफॉर्मेंस में ऐसा पल दिखाया, जहां दोनों पवन को लेकर झगड़ती हुईं
जब आकृति ने पावर स्टार को धनश्री के साथ देखा, तो उन्हें जलन हुई. उन्होंने एक्टर को बुलाकर अपनी बात कही और शादी के लिए प्रपोज कर दिया
आकृति ने कहा - राजा जी, पहले आप मुझे दूर से देखते थे, लेकिन अब मेरी ओर देखना तक छोड़ दिया है. वजह क्या है?
कम से कम एक बार मेरी तरफ नजरें डालिए और साफ बताइए कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं. फिर गुस्से में धनश्री पवन सिंह को अपने पास खींच लेती हैं
तंज करते हुए धनश्री बोली, शादी आलू-पूड़ी जैसी चीज़ नहीं होती जो हर किसी को परोसी जाए. राजा जी तो मेरे ही हैं
शो में पवन सिंह के साथ आकृति और धनश्री की केमिस्ट्री ने सबका दिल जीत लिया. उनका यह प्रदर्शन काफी पसंद किया गया
