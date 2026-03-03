✕
आज कौन सा ग्रहण है? यहां जानें पूरी डिटेल
Heena-khan
Mar 03, 2026
Heena-khan
जैसा की आपको बता दें कि आज ग्रहण है. घर से लेकर चौक-चौराहों तक इसकी चर्चा है.
उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर दिल्ली और हरिद्वार तक, ग्रहण को लेकर चर्चा है. घर में हर कोई पहले से ही सोच रहा है कि किस समय खाना है और क्या करना है.
अब सवाल यह है कि आज कौन सा ग्रहण है? बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं है. इसलिए, हम स्पष्ट कर रहे हैं कि आज चंद्र ग्रहण है.
आज, 3 मार्च 2026 को दुनिया भर में एक शानदार खगोलीय घटना हो रही है. इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है.
इसे 'ब्लड मून' भी कहा जाता है क्योंकि इस समय चाँद लाल हो जाता है.
यह चंद्र ग्रहण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर क्षेत्र और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा.
