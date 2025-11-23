✕
Nov 23, 2025
Shivi-bajpai
24 नवंबर का दिन इन राशियों के लिए रहेगा बेस्ट
मैनेजर और लीडरशिप से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी. सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा.
मेष-
युवाओं को लक्ष्य हासिल करने के लिए दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की जरूरत होगी.
वृष-
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत लोगों को आज कुछ नए अवसर मिल सकते हैं.
मिथुन-
पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को सप्ताह मध्य में पार्टनर के साथ स्पष्ट संवाद बनाए रखना होगा
कर्क-
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन नई संभावनाओं से भरा रहेगा.
सिंह-
खान-पान में लापरवाही पेट से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है.
कन्या-
कार्यस्थल की नियमावली को हल्के में नहीं लेना है क्योंकि इसका गलत असर आपकी छवि पर पड़ेगा.
तुला-
ऊर्जा और समय का सदुपयोग करते हुए कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें.
वृश्चिक-
कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और धैर्य आपको सफलता दिलाएंगे.
धनु-
सहकर्मियों या वरिष्ठों से सहयोग पाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें.
मकर -
नई डील करने से पहले व्यापारी वर्ग स्पष्ट रूप से अपनी सारी बातें रखें, उसके बाद ही आगे बढ़ें.
कुंभ-
प्रेम संबंध में एक दूसरी की कमियां गिनाने और बीती कड़वी बातों का जिक्र करने से बचें.
मीन-
