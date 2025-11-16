Kal Ka Rashifal 17 November 2025: जानें कल आपकी राशि का कैसा रहेगा दिन, किसको मिलेगी सफलता और किसे रखना होगा सतर्क
आने वाला कल कैसा होगा इसकी चिंता तो सभी को रहती है. यह आपके लिए शानदार, सामान्य और मिलाजुला भी हो सकता है.
मेषआज दिन भर व्यस्तता और थकान रहेगी. जो लोग होटल रेस्टोरेंट आदि चलाते हैं, उन्हें अच्छे खाने के साथ साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है.
वृषमार्केट में लोग आपके टैलेंट का फीडबैक ले रहे हैं, इसलिए काम पर फोकस रखें. नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं.
मिथुनइस राशि के लोग आज के दिन के कोई भी काम श्रीगणपति बप्पा का ध्यान करने के बाद ही शुरु करें. ऑफिस में काम को लेकर टेंशन से बचना होगा अन्यथा काम अधूरे रह सकते हैं.
कर्कअपने बॉस या क्लाइंट के विजन को अपना विजन बनाते हुए कार्य करें. किसी सहयोगी की मदद से आज के दिन के टारगेट पूरा करने में सफल होंगे. आज कानूनी कार्यों को करने में सावधानी बरतें.
सिंहबॉस की बातों को ध्यान में रखें और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें. आज लगन से काम करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन लेबल कुछ कम रहेगा, जिसे लेकर कारण मन थोड़ा परेशान रहेगा.
कन्याकाम के साथ नहीं सीख मिलेगी, जो आपको आगे बढ़ने के नए मार्ग प्रशस्त करेगी. व्यापारियों को साज सजावट से जुड़ा कोई ऑर्डर मिल सकता है. थोक व्यापारियों को छोटे सौदों को इग्नोर नहीं करना है, यानी कि रिटेल ग्राहकों पर भी ध्यान दें.
तुलाप्रोफेशनल तरीके से काम करना है और कार्यस्थल पर सिर्फ ऑफिशियल कार्यों को ही प्राथमिकता देनी है. आज शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक ऊर्जा का ह्रास हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें और क्रोध आने पर शांत रहें.
वृश्चिककार्यस्थल पर छोटी-छोटी बातों को लेकर पैनिक होंगे लेकिन एक बात याद रखें क्रोध सफलता की राह में बाधा बन सकता है, इसलिए इस पर नियंत्रण रखें. अगर अपेक्षित लाभ न मिले, तो अपना मूड ऑफ नहीं करना है.
धनुग्रहों की स्थिति वर्कलोड बढ़ाने वाली चल रही है. काम के प्रेशर से खुद को ओवरलोडेड महसूस करेंगे. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कारोबार में तनाव उत्पन्न हो सकता है. कुछ देर बच्चों के साथ बच्चा बनकर समय बिताए इससे मानसिक स्थिति में सुधार आयेगा और तनाव कम होगा.
मकरउत्साह के साथ दिन की शुरुआत करनी है, आज का दिन शुभ है. कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करें.
कुंभआज हो सकता है कि आपका काम बनते बनते रुक जाए, ऐसी स्थिति में आपको विवेक के साथ काम करना होगा. आपके भीतर बहुमूल्य गुण है, बस आज उन्हें प्रयोग करें. जो लोग हार्डवेयर, लोहा आदि का काम करते हैं, उनकी बिक्री में वृद्धि की संभावना है.
मीननई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं, इसलिए आज जो भी कार्य करें प्रसन्नता के साथ करें. जटिल कामों को सरल तरीके से करने की प्रतिभा आपके पास है, आज आपको इसका प्रयोग करना होगा. पुराने संबंध से आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं है.