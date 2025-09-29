✕
Sep 29, 2025
Karishma-upadhyay
भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते हैं लोग, आप भी जिंदगी में एक बार जरूर करें विजिट!
दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसा प्राकृतिक जगह दूधसागर वॉटरफॉल की, जिसे देखने के लिए लोग काफी दूर-दूर से आते हैं.
दूधसागर वॉटरफॉल गोवा की मंडोवी नदी पर स्थित है और लगभग 1017 फीट ऊंचाई से गिरता है.
गिरते हुए पानी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दूध की धार बह रही हो और इसी कारण इसका नाम दूधसागर पड़ा.
ये झरना घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा है, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाता है.
बारिश के मौसम में दूधसागर वॉटरफॉल के पानी की धार बेहद तेज और इसकी सुंदरता अपनी चरम पर होती है.
बता दें कि इस झरने के ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन का नजारा टूरिस्टों को काफी अट्रैक्ट करता है.
ऐसे में यहां दोस्तों के साथ ट्रैकिंग, स्नान और जंगल की सैर का मजा लिया जा सकता है.
विदेशी टूरिस्ट इस वॉटरफॉल की सुंदरता और रोमांच के कारण यहां बार-बार आना बेहद पसंद करते हैं.
ऐसे में अगर आपने भी अभी तक दूधसागर झरना नहीं देखा है, तो अगली ट्रिप में इसे जरूर शामिल करें.
