रसोई में ऐसे और भी कई नुस्खे हैं जो आज दुनिया भर में 'नए' ट्रेंड बनकर छा रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ तो सदियों से हींग इस काम को बखूबी कर रही है। दाल, सब्ज़ी या कढ़ी में चुटकी भर हींग डालने से सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं बढ़ता, बल्कि पाचन भी सही रहता है।