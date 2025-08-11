पिछली बार हमने कुछ वायरल वेस्टर्न फूड हैक्स के बारे में बात की थी, जिनका जन्म असल में भारत में हुआ था। आपको ये जानकर हैरानी हुई होगी, है ना?
रसोई में ऐसे और भी कई नुस्खे हैं जो आज दुनिया भर में 'नए' ट्रेंड बनकर छा रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ तो सदियों से हींग इस काम को बखूबी कर रही है। दाल, सब्ज़ी या कढ़ी में चुटकी भर हींग डालने से सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं बढ़ता, बल्कि पाचन भी सही रहता है।
छाछ का इस्तेमाल मैरिनेशन के लिए बहुत लोकप्रिय हो रहा है। वे कहते हैं कि इससे चिकन या फिश बहुत ही नरम और स्वादिष्ट बनती है।
आजकल वेस्टर्न शेफकहते हैं। यह तो हमारे भारतीय मसालों का जादू है! जीरा, धनिया, और मेथी को तवे पर हल्का भूनकर पीसने से उनकी खुशबू और स्वाद कई गुना बढ़ जाता है।
अदरक और लहसुन का पेस्ट यह तो हमारी भारतीय रसोई का सदियों पुराना तरीका है। हर घर में अदरक और लहसुन का पेस्ट पहले से ही तैयार रखा जाता है।
पश्चिमी देशों में आजकल शेफ चावल को धोने की सलाह देते हैं ताकि उसमें से स्टार्च निकल जाए और चावल आपस में चिपके नहीं।
इसे बनाने के लिए दही को छानकर उसका पानी निकाला जाता है। हमारे यहाँ तो इसे "हंकर्ड" कहते हैं, जिसका इस्तेमाल सदियों से श्रीखंड या दही की चटनी बनाने के लिए किया जाता है।