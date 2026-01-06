✕
A.R रेहमान के टॉप 6 गानें, बार-बार सुनने का करेगा मन
Heena-khan
Jan 06, 2026
Jan 06, 2026
Heena-khan
A.R रेहमान के टॉप 6 गानें, बार-बार सुनने का करेगा मन
ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो आइए रुककर उनके म्यूजिकल सफर पर एक नज़र डालते हैं।
ये हसीन वादियां (रोजा)
छैया छैया
(दिल से)
कुन फया कुन (रॉकस्टार)
तुम तक
(रांझणा)
अगर तुम साथ हो (तमाशा)
Read More
A.R रेहमान के टॉप 6 गानें, बार-बार सुनने का करेगा मन
‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह जाएंगे विजय सेतुपति, जानें रिलीज की तारीख
काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन 7 वजहों को जान रोंगटे हो जाएंगे खड़े
सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण