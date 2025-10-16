✕
Oct 16, 2025
Karishma-upadhyay
शिमला से महज 4 घंटे की दूरी पर बसा है
स्वर्ग
से भी खूबसूरत हिल स्टेशन, वीकेंड पर बनाएं प्लान!
क्या आप भी शिमला में या इसके आसपास ही रहते हैं और वीकेंड पर परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं.
तो शायद आप इस बात से अंजान हैं कि शिमला से महज 4 घंटे की दूरी पर बसा है एक ऐसा हिल स्टेशन, जिसकी खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी.
दरअसल हम बात कर रहे हैं हिमाचल की गोद में छुपा हुआ एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मंडी की.
ये शिमला से सिर्फ 134 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, जहां पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगते हैं.
बता दें कि देवदार के घने जंगल, शांत झीलें और पहाड़ी हवाएं मंडी की पहचान हैं.
ऐसे में मंडी को छोटा काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां 80 से ज्यादा प्राचीन मंदिर हैं.
यहां पर बरोट घाटी और पराशर झील जैसी जगहें इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं.
हर मौसम में मंडी की ठंडी हवा और हरियाली मन को काफी सुकून देती है.
बता दें कि मंडी में उहल नदी के किनारे ट्राउट फिशिंग का मजा भी लिया जा सकता है.
Read More
शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके
यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!
धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय
धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप