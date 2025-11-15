✕
टेक्नोलॉजी ने आसान किया जीवन, लेकिन छीन लीं ये 9 जरूरी स्किल्स!
पुरानी पीढ़ी के लोग स्कूलों में भी कर्सिव में लिखते थें, लेकिन आज के समय में ज्यादातर कंप्यूटर या मोबाइल पर टाइप किया जाता है.
कर्सिव में लिखना-
आजकल ऑटो करेक्ट से लोग जल्दी टाइप तो कर लेते हैं, लेकिन बेसिक स्पेलिंग भी याद नहीं रख पाते हैं.
बिना ऑटो करेक्ट के टाइप करना-
आज की पीढ़ी के लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और ये तक नहीं जानते कि लैंडलाइन इस्तेमाल कैसे करते हैं.
लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल-
पुरानी पीढ़ी के लोग स्थानीय लोगों की मदद से दिशा का पता लगाकर मंजिल तक पहुंचते थे.
बिना जीपीएस के रास्ता ढूंढना-
आज के समय में जीपीएस ने ये काम आसान बना दिया है, लेकिन पहले के लोग नक्शा देखकर रास्ता तय करते थे.
फिजिकल मैप देखना-
पुरानी पीढ़ी के लोग मेंटल मैथ्स करना जानते थें और अब के लोग कैलकुलेटर या मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं.
मेंटल मैथ्स करना-
पहले ज्यादातर कार मैनुअल हुआ करती थीं और अब ऑटोमैटिक कारों का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है.
मैनुअल कार चलाना-
आज के लोग फोन या टीवी में ही गाने और समाचार सुनते हैं, वहीं पहले के लोग एफएम और रेडियो का इस्तेमाल करते थे.
रेडियो सुनना-
चिट्ठियों का दौर अब एकदम खत्म हो गया है और लोग ईमेल और चैटिंग के माध्यम से मैसेज भेज देते हैं.
चिट्ठी लिखना-
