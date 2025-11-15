Inkhabar Hindi News
टेक्नोलॉजी ने आसान किया जीवन, लेकिन छीन लीं ये 9 जरूरी स्किल्स!

पुरानी पीढ़ी के लोग स्कूलों में भी कर्सिव में लिखते थें, लेकिन आज के समय में ज्यादातर कंप्यूटर या मोबाइल पर टाइप किया जाता है.

कर्सिव में लिखना-

आजकल ऑटो करेक्ट से लोग जल्दी टाइप तो कर लेते हैं, लेकिन बेसिक स्पेलिंग भी याद नहीं रख पाते हैं.

बिना ऑटो करेक्ट के टाइप करना-

आज की पीढ़ी के लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और ये तक नहीं जानते कि लैंडलाइन इस्तेमाल कैसे करते हैं.

लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल-

पुरानी पीढ़ी के लोग स्थानीय लोगों की मदद से दिशा का पता लगाकर मंजिल तक पहुंचते थे.

बिना जीपीएस के रास्ता ढूंढना-

आज के समय में जीपीएस ने ये काम आसान बना दिया है, लेकिन पहले के लोग नक्शा देखकर रास्ता तय करते थे.

फिजिकल मैप देखना-

पुरानी पीढ़ी के लोग मेंटल मैथ्स करना जानते थें और अब के लोग कैलकुलेटर या मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं.

मेंटल मैथ्स करना-

पहले ज्यादातर कार मैनुअल हुआ करती थीं और अब ऑटोमैटिक कारों का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है.

मैनुअल कार चलाना-

आज के लोग फोन या टीवी में ही गाने और समाचार सुनते हैं, वहीं पहले के लोग एफएम और रेडियो का इस्तेमाल करते थे.

रेडियो सुनना-

चिट्ठियों का दौर अब एकदम खत्म हो गया है और लोग ईमेल और चैटिंग के माध्यम से मैसेज भेज देते हैं.

चिट्ठी लिखना-

