साफ़, चमकदार त्वचा के लिए 9 सेलिब्रिटी नाइटटाइम आदतें

Shubahm-srivastava
Jan 14, 2026
खूबसूरती रात में शुरू होती है सेलेब्रिटीज़ का मानना है कि रात का रूटीन अगले दिन त्वचा कैसी दिखेगी, यह तय करता है.

डबल क्लींजिंग रिचुअल मेकअप हटाने के बाद हल्के क्लींजिंग से पोर्स साफ़ रहते हैं.

नींद ज़रूरी है अच्छी नींद से त्वचा स्वाभाविक रूप से रिपेयर और नई बनती है.

हाइड्रेशन ज़रूरी है सेलेब्रिटीज़ गहरी हाइड्रेशन के लिए नाइट क्रीम और फेशियल ऑयल को प्राथमिकता देते हैं.

सिल्क तकिए का राज़ सिल्क के तकिए घर्षण कम करते हैं, जिससे झुर्रियां और मुंहासे नहीं होते.

सोने से पहले स्क्रीन नहीं स्क्रीन टाइम कम करने से मेलाटोनिन और त्वचा की रिकवरी में मदद मिलती है.

कम प्रोडक्ट्स का नियम रात के रूटीन में कम, असरदार स्किनकेयर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है.

साफ़-सुथरी जीवनशैली के विकल्प हाइड्रेशन, हल्का डिनर और तनाव कंट्रोल से त्वचा की चमक बेहतर होती है.

लगातार करने से चमक आती है सेलेब्रिटीज़ लंबे समय तक त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अनुशासित रात की आदतों पर भरोसा करते हैं.

अस्वीकरण: इस प्लेटफ़ॉर्म पर दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य, फिटनेस या सुंदरता संबंधी चिंताओं के बारे में हमेशा किसी योग्य स्वास्थ्य पेशेवर, त्वचा विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लें. व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

