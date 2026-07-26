बॉलीवुड के वो मशहूर स्टार्स, जिनकी रगों में दौड़ता है सियासत का खून!

अरुणोदय सिंह एक्टर अरुणोदय सिंह के पिता अजय अरुण सिंह मध्य प्रदेश के राजनेता हैं जो मंत्री भी रह चुके हैं और दादा स्वर्गीय अर्जुन सिंह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं